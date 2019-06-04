أخبار ماتفوتكش| الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك.. وصلاح يصل لمصر

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية:

أعلن مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال 1440 هـ، ليكون اليوم الثلاثاء آخر أيام شهر رمضان المبارك، وأن غدا الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك 5 يونيو 2019.

نشرت دار الإفتاء المصرية، مواعيد صلاة العيد في محافظات الجمهورية، وجاء في منشور الدار، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أن موعد صلاة العيد بالقاهرة ستكون الساعة 5 و18 دقيقة صباحا، بينما الإسكندرية ستكون الساعة 5 و21 دقيقة.

في أول أيام عيد الفطر المبارك بالمملكة العربية السعودية، أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صلاة العيد في مكة المكرمة.

قال الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الحاكم في السودان، إن المجلس يعلم جيدًا أنه لا يوجد أغلى من فقدان الأرواح، مشددًا على أن الوطن غال والحفاظ عليه غال أيضًا ويتطلب التضحيات من الجميع، وأكد البرهان أن القوى السياسية التي تحاور المجلس العسكري تتحمل ذات المسؤولية في إطار التفاوض بمحاولة إخسار القوى السياسية والقوى العسكرية والانفراد بحكم السودان لاستنساخ نظام شمولي آخر يفرض فيه رأي واحد يفتقد للتوافق والتفويض الشعبي والرضا العام ويضع وحدة السودان وأمنه في خطر حقيقي.

أحالت الحكومة لمجلس النواب، منذ يومين، مشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، تمهيداً لمناقشته بلجنة القوى العاملة بالبرلمان عقب عيد الفطر، وطبقاً لمشروع القانون، يُمنح الموظفون المخاطبون بقانون الخدمة المدنية علاوة 7% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، اعتباراً من أول يوليو المقبل.

أنهت الحكومة كل استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال تجهيز غرف عمليات بالوزارات لمتابعة احتفالات الشعب المصرى بحلول عيد الفطر، والتدخل السريع حال حدوث أى معوقات تؤثر على احتفالاتهم، وتجهيز الحدائق والمتنزهات، وتوفير كل وسائل المواصلات، والخدمات المميزة خلال عطلة العيد، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن وضع خطة تأمين طبى شامل خلال أيام الاحتفال بعيد الفطر المبارك، تشمل زيادة عدد سيارات الإسعاف إلى 2227 سيارة مجهّزة، يتم توزيعها على أماكن التجمعات العامة والمتنزهات والحدائق ومحيط الجوامع وأماكن الصلاة بكل محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 10 لنشات إسعاف نهرى، وطائرتين مروحيتين على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية.

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، أنها بذلت كل الجهود لتقوية شارة البث الأرضي؛ ليغطي كل محافظات الجمهورية وبصورة عالية الجودة، حيث تعاون قطاع الهندسة الإذاعية بالوطنية للإعلام وبالتعاون مع القطاعات المعنية الأخرى بتحديث مراكز البث والإرسال لتقوية البث الأرضي؛ استعدادا لنقل كل فعاليات ومباريات كأس الأمم الأفريقية، والتي تستضيفها مصر هذا الشهر الجاري.

تحول منشور ساخر على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إلى مظاهرة توضح حجم المحبة والمودة بين المسلمين والمسيحيين، والتهنئة المتبادلة خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، وجسدت التعليقات حول المنشور الكوميدي ملحمة من المشاعر الطيبة.

شاركت الفنانة داليا البحيري مع مؤسسة راعي مصر للتنمية، يوما في توزيع ملابس عيد الفطر ببعض قرى محافطة المنيا الأكثر فقرا، وقالت البحيري "سعدت بمشاركتي مع مؤسسة راعي مصر للتنمية، لما يقدمونه من عمل إنساني يحدث فارقا واضحا في حياة المعدمين بالصعيد".

وصل محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، لمطار القاهرة، من أجل قضاء عيد الفطر مع أهل قريته بنجريج، وذلك عقب حصده لقب دوري أبطال أوروبا مع الريدز، على حساب توتنهام، السبت الماضي، وكشف مصدر مقرب من أسرة اللاعب محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى لكرة القدم، والمحترف فى صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، عن وصول زوجة اللاعب وبرفقتها نجلتيهما "مكة"، إلى القرية عقب الإفطار، على متن طائرة، وبدون "مو".