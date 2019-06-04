تحتفل المملكة العربية السعودية بعيد الفطر المبارك في مختلف محافظاتها ومدنها، ويتميز العيد فيها ببهجته الخاصة، ونشره الفرح والسرور بين عامة الناس، بدءاً بالعاصمة الرياض، وامتداداً إلى جميع أنحاء البلاد، مرورًا بمكة المكرمة، التي يقتنها العديد من المصريين المقيمين للعمل هناك.

"مفيش أحلى من أنك تصلي العيد قدام الكعبة".. قالها محمد جمال الشهير بـ"جيمي" أحد العاملين في محلات فنادق الحرم المكي، مشيرًا إلى أن صلاة العيد في مكة لها متعة خاصة، ما دفعه لتصوير مقطع فيديو خلال الصلاة.

وأضاف "جمال"، لـ"الوطن" أنه ظل يكبر ويهلل مع زملائه من المغتربين هناك، حتى الانتهاء من صلاة العيد، وبعدها عادوا إلى مسكنهم، ليجري كل منهم الاتصال بأهله وذويه، ويتبالوا التهنئات بحلول العيد.

ويصف "جيمي" مظاهر الاحتفال في العيد لدى المصريين هناك، والتي لخصها في الذهاب للتسوق في المولات: "هنروح الهايبر وكل واحد مننا بيشتري اللي محتاجه ونلف شوية ونروح نكمله اليوم نوم".

بعد الانتهاء من الصلاة فاجأ رجال الأمن السعوديين، المصليين بعد خروجهم من الصلاة، وغنوا معهم للاحتفال بتلك المناسبة الدينية، بعدما اصطفوا على جانبي الطريق، وهو ما أسعد المصليين، والتقطته كاميرا الشاب المصري، ليسجل ذلك المشهد المبهج، "الأمن غنا لينا بعد ما خلصنا صلاة"، وفقًا لما قاله "محمد".

وأكد ابن مصر أن الاحتفالات بالعيد في السعودية تختلف كثيرًا عنها في مصر، حيث تعد الأجواء أهدى نسبيًا هناك، فيما أشار إلى أن السعوديين يحرصون على الذهاب للتسوق في فنادق الحرم المكي، حيث توفر تلك الفنادق في جزء منها، محلات "البراندات" ومطاعم الأكل المشهورة.

الشاطئ في جدة أحد المناطق التي ينوي جيران "جيمي" الذهاب إليه في العيد، وذلك للاستمتاع بالمياه بعيدًا عن الجو الحار.