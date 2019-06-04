الحلقة 29 من مسلسل ولد الغلابة.. الإفراج عن "عيسى" وحبس "صديق"

شهدت أحداث مسلسل "ولد الغلابة"، في حلقته الـ29، القبض على "عيسى" الذي يجسد شخصيته النجم أحمد السقا، و"صديق" الذي يجسد شخصيته الفنان "إدوارد"، وذلك بعد اعتراف "نصيف" (طباخ الاستروكس).

ونفى "صديق" حقيقة الاتهامات، وأكد للنيابة أن "نصيف" وقع معه عقد إيجار للمنزل، وجرى الإفراج عن "عيسى" بكفالة قدرها مليون جنيه، مع منعه من السفر.

في السياق نفسه، حُبس "صديق" على ذمة القضية، واعترف لـ"عيسى" أن العقد مزور.

واطمأن "جمال لبة"، الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد زاهر، وطلب منه السماح بتهريبه للخارج.

"ولد الغلابة"، بطولة أحمد السقا، محمد ممدوح (تايسون)، مي عمر، إنجي المقدم، ريم سامي، هبة مجدي، إدوارد، كريم عفيفي، هادي الجيار، صفاء الطوخي، مجدى بدر، وآخرين، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، ومن إنتاج صادق الصبّاح.