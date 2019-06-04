شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بريطانيا لمساعدتها للجهود الأمريكية في المعركة ضد "داعش"، مضيفا: "عملنا مع البريطانيين على إلحاق هزيمة كاملة بتنظيم داعش، نتشارك مع البريطانيين الأهداف والتحديات حول العالم".

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي له مع رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، إن الولايات المتحدة الأمريكية لديها علاقة استخباراتية قوية مع بريطانيا "وسنتجاوز خلاف هواوي"، موضحا: "عازمون على منع إيران من تطوير أسلحة نووية، وعازمون مع البريطانيين على التصدي أعمال إيران الإرهابية".

وتابع ترامب بأن أمريكا ستوقع اتفاقا تجاريا عظيما مع بريطانيا بعد "بريكست".