لم تشفع له مشاعر الأخوة، وعلاقة الدم بينهما، ولم يراعِ قدسية الشهر الكريم، ومشى وراء طلباته التي لا تنتهي، وطاوعه عقله وقلبه، أن يقتل شقيقه في آخر أيام شهر رمضان، طعنا بـ"سكين"، بسبب رفض شقيقه إعطاءه مبلغًا من المال، كونه دائم الحصول منه على أموال، لكنه لا يردها لشقيقه.

وكان اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد هندي، مدير إدارة البحث الجنائي، من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، بلاغا يفيد بمقتل شخص على يد شقيقه في آخر أيام شهر رمضان.

وانتقل الرائد محمد عوض، رئيس مباحث وادي النطرون، إلى مكان الواقعة، وتبين أن الجثة لشخص يدعى "عمرو.م.د" صاحب محل ملابس، وبها طعنات في الصدر والرقبة.

وكشفت التحريات والتحقيقات، أن شقيق المجني عليه "مهند.م.د"، وراء الجريمة، بسبب خلافات مالية، وكان يقترض أموالا من شقيقه المجني عليه ولا يردها له، وعاود طلب أموالا أخرى من شقيقه، الذي امتنع عن تلبية طلبه هذه المرة، فأخرج سكينا من بين طيات ملابسه، وطعنه بها ليلقى مصرعه في الحال.

وتمكن ضباط المباحث، من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى وادي النطرون المركزى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.