أعلنت مديرية الإسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن استكمال تنفيذ مشروع مبنى وحدة إطفاء بقرية ناصر الثورة التابعة لمركز الخارجة، بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالي 5 ملايين جنيه والتي يجرى تنفيذها ضمن خطة المديرية للعام المالي الجاري.

وقال المهندس أحمد حسين وكيل وزارة الاسكان بالوادي الجديد، إنه سيجري انتهاء العمل في الوحدة بحلول شهر سبتمبر المقبل، حيث جري الانتهاء من أعمال المباني والسور الخاص بالوحدة، وجارى استكمال باقي أعمال التجهيزات الخاصة بالوحدة، مؤكدا أن أعمال الانشاءات تجري تحت إشراف مديرية الإسكان.