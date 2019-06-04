"برج العرب" يشن حملة لإزالة التعديات على أراضي الدولة بالإسكندرية

شن مركز ومدينة برج العرب بالإسكندرية، اليوم، حملة لإزالة فورية لمباني بدون ترخيص ومباني التعدي على أراضي أملاك الدولة.

وكلفت المهندسة جيهان مسعود، رئيس مركز ومدينة برج العرب، اليوم، المهندسة نادية جبر، سكرتير عام المركز، ومشرف عام قطاع برج العرب، ومسؤول حماية الأراضي الزراعية، لشن حملة مكبرة لإزالة مبنى بدون ترخيص بقرية بهيج، حيث تم إزالة سور على مساحة 200 متر، وتم التحفظ على الأسمنت حتى سطح الأرض.

وأسفرت الحملة عن رفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام التي تعيق حركة المرور والمارة بجميع أنحاء المدينة بالشوارع الرئيسية والفرعية، خاصة التي تتحمل كثافات مرورية عالية.