"الوادي الجديد" تطرح 60 موقعا للاستثمار الزراعي

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم، طرح 60 موقعا متميزا للاستثمار الزراعي في عدة مراكز، أمام المستثمرين والشركات الزراعية، بنظام المزايدة العلنية، حيث يجرى طرح الأراضي للإيجار بقصد التمليك، ويمكن سحب كراسات الشروط من صندوق استصلاح الأراضي بمدينة الخارجة.

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إنه يوجد عدد كبير من المساحات الصالحة للاستزراع والتي تنحصر في عدة مراكز، ويجرى طرحها في مزايدات علنية أمام المستثمرين لتنفيذ مشروعات زراعية تدعم المنظومة الزراعية بالمحافظة.

وأكد المحافظ، أن الوادي الجديد تشهد طفرة كبيرة في دعم الاستثمار الزراعي وتقديم التيسيرات الكبيرة، من أجل تنفيذ المشروعات الزراعية بجانب تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لزراعة 2.5 مليون نخلة، وتم تخصيص حوالي 200 ألف فدان لتنفيذها.