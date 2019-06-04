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«صلاح» في سباق «الكرة الذهبية» بقوة

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عاصفة ترابية تضرب الوادي الجديد ورفع درجة الاستعداد تحسبا للطوارئ

عاصفة ترابية تضرب الوادي الجديد ورفع درجة الاستعداد تحسبا للطوارئ

بالفيديو| هشام إسماعيل يروي لـ"أحمد الخطيب" أزمة مرض ابنته وشفائها

بالفيديو| هشام إسماعيل يروي لـ"أحمد الخطيب" أزمة مرض ابنته وشفائها

مصرع مساعد شرطة بعد أن صدمه قطار "ميت غمر - الزقازيق" في الدقهلية

مصرع مساعد شرطة بعد أن صدمه قطار "ميت غمر - الزقازيق" في الدقهلية

"الوادي الجديد" تطرح 60 موقعا للاستثمار الزراعي

"الوادي الجديد" تطرح 60 موقعا للاستثمار الزراعي

شاب يحاول الانتحار بحبوب حفظ الغلال في البحيرة

شاب يحاول الانتحار بحبوب حفظ الغلال في البحيرة

إصابة عجوز بتسمم إثر تناوله جرعة زائدة من مهدئ في البحيرة

إصابة عجوز بتسمم إثر تناوله جرعة زائدة من مهدئ في البحيرة

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عشان تخرج في العيد.. أماكن سينما سعر التذكرة بها أقل من 50 جنيها

عشان تخرج في العيد.. أماكن سينما سعر التذكرة بها أقل من 50 جنيها

معاقل الإجرام والمخدرات فى قبضة الأمن.. عاش رجال «أول ضوء»

معاقل الإجرام والمخدرات فى قبضة الأمن.. عاش رجال «أول ضوء»

«الصحفيون»: «عيدنا بنقضيه فى الشارع بين الناس»

«الصحفيون»: «عيدنا بنقضيه فى الشارع بين الناس»

«العيد ما يحلاش من غير كشرى وعصير قصب».. وأصحاب المحال: «المصريون أكّيلة بطبعهم.. والتغيير مطلوب بعد رمضان»

«العيد ما يحلاش من غير كشرى وعصير قصب».. وأصحاب المحال: «المصريون أكّيلة بطبعهم.. والتغيير مطلوب بعد رمضان»

السائقون: لا إجازات ولا عطلات رسمية.. ونعتبره احتفالاً شعبياً

السائقون: لا إجازات ولا عطلات رسمية.. ونعتبره احتفالاً شعبياً

رجال النظافة: بإذن الله هنضفها.. بس احترمونا

رجال النظافة: بإذن الله هنضفها.. بس احترمونا

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