تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، شوارع والميادين مدينة شرم الشيخ لمتابعة استعدادات المدينة لاستقبال وافديها لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، يرافقه اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ.

وتفقد المحافظ الطرق والميادين الرئيسية بمنطقة نبق وشارع السلام والطرق المتفرعة منه وتابعة أعمال النظافة والدهانات للطرق وأعمال الصيانة لأعمدة الإنارة، فضلًا عن عمليات التشجير الجارية به.

كما تفقد أعمال التمهيد الجارية بطريق "نوفوتيل - الماريوت"، وعمل مشاية سياحية به بطول 2 كم تصل بين أحد كباري شرم الشيخ وطريق السلام.

وفاجأ المحافظ العمال وقام بتوزيع " العيدية" عليهم مشيدا بدورهم البارز لاظهار مدينة شرم الشيخ بالشكل الذي يليق بمكانتها العالمية كما أنهم يعملون تحت الشمس الحارقة صائمون بدون كلل ولا ملل.