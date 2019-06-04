انتشلت رئاسة مركز ومدينة تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، بقيادة اللواء خالد إسماعيل محجوب، رئيس المركز، بالتعاون مع إدارة الطب البيطرى بصدقا وإدارة شئون البيئه والمتابعه بالوحدة المحلية بالسمارة، اليوم، حيوانان نافقان "حصان وجاموسة" من مياه ترعة البوهية قبل مأخذ محطة مياه الشرب بقرية السمارة.

واستخدمت رئاسة المركز حفار في انتشال الحيوانات النافقة والتخلص منها بالأساليب البيئية السليمة حفاظا على نظافة البيئة وحفاظا علي الصحة العامة للمواطنين.

ودفنتهم اللجنة تحت إشراف الطب البيطرى، كما مسحت اللجنة الترعة للتأكد من عدم وجود حيوانات أخرى ملقاة بالمنطقة، وتم متابعة محطات مياه الشرب من خلال شركة المياه.

وناشد اللواء خالد إسماعيل محجوب، المواطنين وخاصة حائزي رؤوس الماشية عدم رمي النافق لأنها تضر المجتمع وتلوث مياه الشرب التي تؤدى إلى الأمراض وتعرضك للمساءلة القانونية.