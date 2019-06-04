تفقد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم، مستشفى شرم الشيخ لمتابعة أحوال المرضى بها، يرافقه اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، وكان في استقبالهم الدكتور نور الدين حسن مدير مستشفي شرم الشيخ الدولي.

وتابع المحافظ حالة المرضى بالعناية المركزة، يرافقه الأطباء المختصين، حيث استفسر عن جميع الحالات، وتفقد أحوال المرضى بالغرف والأجنحة المختلفة، مقدمًا لهم الورود وهنأهم بعيد الفطر المبارك.

واستطلع المحافظ أراء المرضى حول بالخدمة الطبية بالمستشفى، مشيدًا بالجميع بما يقدم من رعاية طبية متميزة في كافة المجالات سواء الاستشاريين أو الأجهزة المتطورة أو خدمة التمريض.

كما أشادوا بمستوى النظافة والهدوء التي تتمتع به المستشفى، موجهين الشكر للمحافظ وإدارة المستشفى وجميع العاملين بها.