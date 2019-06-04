الطوائف الدينية بشرم الشيخ تهنئ محافظ جنوب سيناء بمناسبة عيد الفطر

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، القس إيهاب سمير راعي الطائفة الإنجيلية بجنوب سيناء، والأب إرميا نشأت راعي بازليك "العذراء سيدة السلام" للكاثوليك بشرم الشيخ، وعلاء مفيد، عضو مجلس إدارة الكنيسة الكاثوليكية، ونادية فازانا "الإيطالية" عضو مجلس إدارة الكنيسة الكاثوليكية، والنائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

وقدم راعي الطائفة الإنجيلية والوفد المرافق له، التهنئة بمناسبة عيد الفطر، للمحافظ والجهاز التنفيذي والقيادات الأمنية والشعبية ومشايخ وأهالي جنوب سيناء.

وأكد راعي الطائفة الإنجيلية، أن الخير والسلام والمحبة يعم جميع أرجاء مصر، في ظل القيادة السياسية الحكيمة التي تجمع جميع فئات المجتمع المصري على المحبة والوطنية وروح الإخاء.

وقال إن مصر شهدت خلال عدة سنوات طفرة كبيرة في جميع المجالات وذلك لأن الرئيس عبدالفتاح السيسي هيأ المناخ المناسب لا ظهار الوطنية وحب الوطن وتوحيد جميع أقطاب المجتمع، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي اهتم بدور المرأة في المجتمع وتأهيل الشباب للقيادة، فضلًا عن الاهتمام ببناء شخصية الإنسان المصري.

وأعرب القس إيهاب سمير، عن سعادته لدعم المحافظ ووضع حجر أساس أول كنيسة للطائفة الإنجيلية بمدينة شرم الشيخ، والتي يجرى بنائها بشكل غير مألوف على كنائس مصر، حيث تجمع بين تصميم كنائس جنوب سيناء وتصميم بناء الكنائس الإنجيلية العالمية.

وأوضح أن الكنيسة التي تقام على مساحة 2000 متر مربع بحي النور بشرم الشيخ، وتم اختيار تصميمها من خلال مسابقة لأفضل تصميم، والتي ستكون مزارًا سياحيًا ودينيًا بشرم الشيخ.

كما نقل القس إيهاب سمير، تحيات وتهنئة القس اندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر بمناسبة عيد الفطر.

وأشادت النائبة مارجريت عازر، بالمجهودات الملموسة علي ارض محافظة جنوب سيناء خاصا بمدينة شرم الشيخ، مؤكدة أن شرم الشيخ وسانت كاترين على الأخص من المدن السياحية العالمية التي تحظى بإعجاب الشعوب الأوروبية والتي تنافس مدن سياحيه عالميه بدول العالم.

وشكر المحافظ الوفد معربًا عن سعادته باجتماع الطوائف الدينية الممثلة للمجتمع المصري الارثوذوكس والكاثوليك والطائفة الانجيلية معا للتهنئة بعيد الفطر المبارك، وأن هذا التجمع يعبر عن حالة المجتمع المصري الذي يتميز بالسماحة والود والمحبة، وقدم لهم بعضى الهدايا التذكارية.