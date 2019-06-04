"مستقبل وطن" يطور ميدان شهير بالسويس استعدادا لكأس الأمم الأفريقية

نفذ أحمد خشانة، أمين عام حزب مستقبل وطن بالسويس، تطوير شامل لميدان السوايسة "كاستيللو" سابقًا، والذي تم إعداده إهداء إلى شعب السويس بمناسبة تنظيم كأس الأمم الأفريقية.

وشدد على إظهار ترس السويس مع شعار البطولة لتكون ملحمة تاريخية تليق باسم محافظة السويس، مؤكدًا "أننا جميعا في السويس واحد ونحن قمنا بتنفيذ تطوير شامل للميدان من منطلق حبنا للمحافظة وانتمائنا لها، خاصة أن السويس تستعد لاستضافة المجموعة الخامسة بكاس الأمم الأفريقية".

يذكر أن السويس تستضيف المجموعة الخامسة في كأس الأمم الأفريقية 2019، ويقع ميدان السوايسة بالقرب من استاد السويس الجديد الذي ستقام عليه مباريات البطولة.