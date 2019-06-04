أعلن مجمع البحوث الاسلامية مشاركة 4 آلاف واعظ من وعاظ الأزهر الشريف في أداء صلاة عيد الفطر المبارك، غدا الأربعاء، في مختلف قرى ومدن ومحافظات الجمهورية، ضمن خطة المشاركة المجتمعية الفعالة مع جميع فئات المجتمع المصري في المناسبات الدينية والمجتمعية المتنوعة.

وتأتي تلك المشاركة، بحسب بيان للمجمع، تأكيدًا للدور التوعوي المهم الذي يقوم به وعاظ الأزهر الشريف من خلال التواجد بين الناس والالتحام المباشر بهم والرد على استفساراتهم وتلبية متطلباتهم المعرفية ومشاركتهم أفراحهم وهمومهم والإحساس بالواقع الذي يعيشونه.

وشارك وعاظ الأزهر خلال شهر رمضان في الكثير من الملتقيات الفكرية والثقافية والأمسيات الدينية، للاستفادة من هذا الشهر الكريم في دعوة الناس للعودة إلى الأخلاق الحميدة ونبذ مشاعر العنف والكراهية والإخلاص في العمل واستعادة القيم المهجورة في حياتهم، والدعوة إلى صلة الأرحام والإحساس بالآخرين وغرس قيم التكافل والرحمة والمحبة فيما بينهم.