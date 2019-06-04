"كل عام وأنتم بخير مع إنه مكانش الناس كتير زي كل سنة" جملة نشرها أحد الأشخاص من منطقة "بشتيل" بمحافظة الجيزة، صباح اليوم على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مصحوبةً بصور له مع أطفاله في صلاة العيد، لتثير الجدل وتنتشر الشائعات حول إقامة صلاة العيد اليوم، خاصةً مع ردود صاحب الصور على متابعيه والتأكيد على أنها في صلاة عيد الفطر.

"كنا بنهزر مع أصحابنا والصورة من السنة اللي فاتت"، بتلك الكلمات بدأ إكرامي الأمير، 41 عاما، صاحب الصور المنتشرة حديثا لـ"الوطن"، إلا أن الدعابة التي أطلقها لم يكن يتوقع لها الانتشار وأن يصدقها الناس.

حالة "اللخبطة"، التي حدثت مساء أمس، بعد إعلان دار الإفتاء المصرية الثلاثاء المتمم لشهر رمضان المبارك، والأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك، ثم انتشار أنباء عن إعادة استطلاع هلال شهر شوال مرة أخرى أطلقت حالة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تمسك فيها البعض بأن العيد يوم الثلاثاء وفقًا للحسابات الفلكية.

حالة السخرية عند إكرامي إتخذت جانبًا آخر، بعدما اقترحت زوجته عليه أن ينشر صور صلاة العيد من العام السابق، كنوع من "الهزار" مع أصدقائه، والتي تقول "بعد ما قولت لأمير ينشر الصور ويقول كل سنة وانتوا طيبين مكنتش فاكرة الموضوع هيكبر كدة والناس يقولوا إننا صلينا العيد في بشتيل".

ومع انتشار الصور القديمة لإكرامي وأطفاله في صلاة العيد العام السابق على أنها لصلاة أداها صباح اليوم، إلا أنه يستعد ويقيم التجهيزات لصلاة العيد صباح الغد، من تجهيز ساحة الصلاة ككل صلاة عيد وتعليق البلالين وتجهيز الهدايا وألعاب الأطفال التي يتم توزيعها عقب كل صلاة.