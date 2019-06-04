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حبس المتهمين بقتل صديقهم لسرقة التوك توك الخاص به في قليوب

حبس المتهمين بقتل صديقهم لسرقة التوك توك الخاص به في قليوب

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إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بالبحيرة

إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بالبحيرة

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