أعلنت قوات التحالف العربي، إخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية المشبوهة المتواجدة في جنوب البحر الأحمر إلى المستشفى العسكري في مدينة جازان السعودية، موضحا أن عملية الإخلاء بدأت بتلقي أحد سفن التحالف البحرية نداء استغاثة من أجل تقديم مساعدة طبية للمصاب.

وأضافت قوات التحالف، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها أن قيادة القوات المشتركة للتحالف قامت بالاستجابة الفورية لنداء الاستغاثة وقامت بتنفيذ عملية الإخلاء الطبي الجوي بواسطة إحدى الطائرات العمودية، لافتة إلى أن عملية الإخلاء بدأت بتوجيه إحدى سفن التحالف البحرية القريبة من موقع السفينة الإيرانية وتقديم المساعدة الطبية الأولية اللازمة للمصاب.

وشرح التحالف أن هذا الإجراء جاء انطلاقا من الدور الإنساني للمملكة العربية السعودية كعادتها في مثل هذه الحالات، مؤكدة أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تعاملت مع هذا الموقف، استنادا للقيم الإنسانية والأعراف الدولية.