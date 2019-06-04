يستأنف مجلس النواب عمله، الأسبوع المقبل، لمناقشة وإقرار 5 مشروعات قوانين، فى جلساته العامة، من الأحد حتى الثلاثاء، وعلى رأسها مشروع قانون المعاشات الجديد، وتعديل قوانين السلطة القضائية وبعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 لمكافحة المخدرات والاتجار فيها.

وقالت مصادر برلمانية، لـ«الوطن»، إن الدكتــور علـى عبدالعال، رئيس المجلس، نبّه على الأعضاء بضرورة إنهاء إجازة عيد الفطر، السبت المقبل، وأوضحت المصادر أن الأمانة العامة للمجلس تواصلت مع النواب عبر جروب «واتس اب» خاص بهم للعودة من دوائرهم، وحضور الجلسات البرلمانية، للتصويت النهائى على مشروعات القوانين التى تتطلب حضور ثلثى الأعضاء، باعتبارها من القوانين المكمّلة للدستور، ومنها قانون زيادة المعاشات العسكرية، ومشروع زيادة المعاشات المدنية بنسبة 15%، بحد أدنى 150 جنيهاً.

تأجيل مناقشة "الهيئات القضائية" واللجان تُعد تقارير دور الانعقاد الحالى

وأرجأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضــائيـة، لاستطــلاع رأى الجهات المعنية حول مشروع القانون المقدم من الحكومة، فيما يناقش البرلمان، فى جلسة الأحد التعديلات المقدّمة من الحكومة على قوانين المحكمة الدستورية العليا، وبعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون 117 لسنة 1958 وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون 75 لسنة 1963 وقانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون 25 لسنة 1966 وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون 46 لسنة 1972 وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1972.

وبدأت عدة لجان برلمانية، إعداد تقاريرها النهائية حول ما تم إنجازه فى دور الانعقاد الحالى على المستويين التشريعى والرقابى، تمهيداً لتسليمه إلى الأمانة العامة بالمجلس، وإرفاقه بتقرير الحصاد التشريعى عن دور الانعقاد.