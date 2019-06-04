شنت أجهزة محافظتى القاهرة والجيزة حملات مكثفة اليوم على مواقف سيارات الأجرة فى عبود والمنيب والمرج لضبط سيارات النقل الجماعى والميكروباصات المخالفة وغير الملتزمة بتعريفة الأجرة التى أقرتها المحافظتان لخطوط السير بسبب تلقى الأجهزة شكاوى من المواطنين بشأن قيام بعض سائقى السيارات برفع التعريفة خلال أيام العيد لاستغلال المواطنين.

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس جهاز السرفيس بالتركيز على السيارات بمواقف المحافظات والشوارع الرئيسية ومواجهة أى مخالفة للسيارات واتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين، مشدداً على عدم السماح باستغلال المواطنين مادياً.

وطالب «راشد» المواطنين بالإبلاغ عن السيارات المخالفة وغير الملتزمة بالتعريفات المقررة عن طريق غرفة عمليات المحافظة وغرف العمليات الفرعية بالأحياء والمراكز والمدن، إضافة إلى ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة وممثلى جهاز السرفيس والموجودين طوال أيام عيد الفطر بالميادين والشوارع الرئيسية.

وقام محمود حسين، رئيس جهاز السرفيس، بشن حملة على موقف المنيب للأقاليم للتأكد من التزام سائقى الميكروباصات بالتعريفات المرورية، خاصة أن الموقف يشهد إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين المتوجهين إلى محافظات الصعيد.

وتمكن جهاز السرفيس من ضبط 40 سيارة مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، إضافة إلى قيام جهاز السرفيس بحملة لضبط السيارات المخالفة بشارعى ربيع الجيزى والبحر الأعظم.

أجرة سوهاج 180 جنيهاً.. وسائقون: بنرجع فاضيين والكارتة بتوصل 400 جنيه.. ومصدر: لجان فى المواقف لضبط المخالفين

وحرر الجهاز التنفيذى لمشروع السرفيس بالقاهرة مخالفات متنوعة ضد سائقى الميكروباص بسبب تغيير خط السير والتحميل العشوائى، فضلاً عن مخالفات سيارات الملاكى التى تحمل ركاباً بالأجرة ومخالفات انتظار فى الممنوع والسير عكس الاتجاه. ونسق الجهاز مع إدارات المرور المختلفة بالقاهرة الرقابة على 23 موقفاً رئيسياً و37 موقفاً فرعياً تنقل 3 ملايين راكب من خلال 10 آلاف سيارة تعمل فى شوارع القاهرة ولمنع الوقوف العشوائى الذى يؤدى إلى توقف الحركة.

وأكد مصدر مسئول بمشروع إدارة المواقف بالقاهرة أن هناك إجراءات مشددة اتخذتها الإدارة لمواجهة ارتفاع قيمة الأجرة على الركاب الراغبين فى قضاء إجازات العيد فى محافظاتهم الأصلية من خلال تنظيم رحلات مضاعفة باستدعاء كل السيارات لتخفيف الضغط الذى بدأ اليوم إضافة إلى تشكيل لجان يومية داخل كل موقف تقوم بتحرير المخالفات ضد السائقين المخالفين.

«السواقين بيستغلوا الإقبال على السفر للصعيد فى هذه الأيام، وبيرفعوا الأجرة علينا»، هكذا تحدث محمد أيمن، أحد أبناء محافظة قنا عن معاناته مع وسائل المواصلات، مضيفاً: «الأجرة حالياً تسجل أعلى معدلاتها، بسبب قرارات السكة الحديد الجديدة بمنع الركاب من الصعود للقطار بدون حجز تذكرة، لأننى فى الأعوام السابقة كان ممكن أركب وأدفع الغرامة، ورغم كده كانت أقل من أجرة الميكروباص».

مصطفى السيد، ابن محافظة سوهاج، التقط خيط الحديث قائلاً: «التذكرة وصلت 180 جنيه وهتستمر فى الزيادة».

«50 جنيه زيادة على الأجرة فى العيد والناس ما بيبقاش قدامها غيرنا وإلا مش هيسافروا، بنستنى الموسم ده مرتين فى السنة ولازم نستغله، الإقبال على السفر بيكون كبير، وأجرة الراكب وصلت 180 جنيه ويوم العيد هتوصل 200 جنيه من القاهرة لسوهاج، وفى باقى أيام العام 130 جنيه»، هكذا تحدث ياسين الطيب، أحد سائقى الميكروباص عن الأزمة.

وأرجع أحمد خلاف، أحد السائقين زيادة الأجرة إلى أن «السفر يكون من القاهرة إلى محافظات الصعيد، ولكن أثناء العودة للقاهرة مفيش ركاب فى أيام العيد فبنرجع فاضيين». وتابع: «أصحاب الكارتة بيفرضوا علينا مبلغ كبير أيام العيد يتراوح بين 300 و400 جنيه، وهو ما يدفعنى لجمع الركاب من خارج الموقف، وأحياناً بعض الركاب اللى عارفانى بترن عليّا وأتفق معاهم على ميعاد أوصلهم فيه».