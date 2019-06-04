أعلنت محافظة جنوب سيناء، حالة الطوارئ القصوى بعد تعرض منطقة عيون موسى ومدينة أبورديس لعاصفة ترابية ورياح مثيرة للرمال.

وأكد مصدر بمركز العمليات وإدارة الأزمات، في تصريحات لـ"الوطن"، أنه جرى رفع حالة الطوارئ القصوى بكل القطاعات ونشر فرق الانتشار السريع لسيارات الإسعاف بجانب قوات الحماية المدنية والمرور على الطرق السريعة عقب تعرض منطقة عيون موسي ومدينة أبورديس لعاصفة رملية شديدة.

وقال إن الطريق يعمل بشكل طبيعي ولم يتخذ أي إجراءات بشأن غلقه أمام حركة المرور، مشيرا إلى أنه جرى التنسيق مع جميع رؤساء المدن، للتأكد من تطهير مخرات السيول ونشر المعدات الثقيلة علي طول الطرق السريعة كل في نطاق مدينته ورفع مخلفات الرمال من الطرق باستمرار وإبلاغ غرفة عمليات المحافظة بأي تداعيات.

وأوضح أن الإدارة العامة لمرور جنوب سيناء كثفت من تواجد الدوريات المرورية على الطريق الدولي والطرق الرئيسة الرابطة بين المدن وتشغيل سيارات الإغاثة المرورية وانتشار الخدمات المرورية على الطرق، بالإضافة إلى مراقبة سرعة السيارات بالرادارات.

كما ناشدت إدارة المرور قائدي السيارات بتوخي الحذر على الطرق والحد من السرعات، أثناء القيادة بسبب زيادة الرياح المحملة بالرمال، مع الالتزام بتعليمات المرور حفاظا على سلامتهم وإغلاق نوافذ السيارات أثناء القيادة..