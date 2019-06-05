لقي طالب وفلاح مصرعهما، وأصيب 5 آخرين، ونفقت 136 رأس ماشية، في حريق نشب بـ4 حظائر للمواشي كبيرة متجاورة، بعزبة الخزان بقرية كفر محفوظ بمركز طامية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وفقا لبيان أمني، مساء الثلاثاء.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق ببعض حظائر المواشي بعزبة الخزان بقرية كفر محفوظ، مما أدى لتفحم مواطنين وإصابة 5 آخرين.

وأفاد البيان الأمني، بأن مباحث المركز وقوات الحماية المدنية، انتقلت إلى مكان البلاغ، وعلى رأسهم اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، بمشاركة 10 سيارات إطفاء، وسيطرت على الحريق، وتبين أن الحريق نشب في 4 حظائر مواشي كبيرة متجاورة، بملحقاتها مبنية على مساحة 5 أفدنة، الأولى ملك "محمد.أ.ي" (55 سنة-فلاح)، والثانية ملك "سيد.م.ر" (60 سنة-فلاح)، والثالثة ملك "أيمن.م.ع" (42 سنة-فلاح)، والرابعة ملك "جميل.ح.ك" (40 سنة-فلاح)، وجميعهم يقيمون بنفس القرية.

وذكر البيان الأمني، أن الحريق أسفر عن مصرع كل من "كريم طارق.ح.ت" (19 سنة-طالب)، و"رزق محمد ع" (27 سنة-فلاح)، ويقيما بنفس المنطقة، إثر إصابتهما بحروق من الدرجات الثلاث وتفحم الجثتين، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي، وإصابة كلا من "حسن عدلي.ف" (30 سنة-فلاح)، و"طارق حسين.ت" (42 سنة-فلاح)، و"محمد عبدالمنعم.ك" (24 سنة-فلاح)، وجميعهم يقيمون بنفس العزبة، ومصابين بحالة اختناق وتم نقلهم لمستشفى طامية المركزي، وأجريت لهم الإسعافات اللازمة لهم وتقرر خروجهم.

كما أصيب في الحريق، كل من "أحمد شعبان.ك" (19 سنة-عامل)، مصاب بحروق متفرقة بالجسم بنسبة 80%، و"مصطفى سيد.م" (28 سنة-عامل)، مصاب بحروق متفرقة بالجسم بنسبة 40%، ويقيما بنفس العزبة، ونقلا لمستشفى الفيوم العام، وجار متابعة حالتهما، ونفقت 136 رأس ماشية، واحتراق كمية من غذاء الماشية.

وأفاد البيان الأمني، أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من مولد كهربائي خاص بحظيرة الماشية الأولى، وامتداد النيران إلى باقي الحظائر الأخرى نتيجة تطاير القش المشتعل المحترق بفعل قوة الرياح، ولم يتهم أصحاب الحظائر أحد بالتسبب في نشوب الحريق، وقدرت الخسائر بنحو 4 ملايين جنيها، وأخطرت إدارة الطب البيطري لاتخاذ اللازم، وكلف قسم الأدلة الجنائية بمعاينة المكان وحصر التلفيات.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 2494 لسنة 2019م إداري مركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتفقد اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، آثار الحريق الذي للوقوف على حجم الخسائر الناتجة عن الحريق، بحضور اللواء جمال السيد، رئيس مركز ومدينة طامية، وتفقد المحافظ عنابر المزرعة، مؤكدا على تقديم سبل الدعم اللازم لحين الإنتهاء من التحقيقات ومعرفة ملابسات الحريق.