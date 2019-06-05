تفقد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، مساء الثلاثاء، على عملية تفريغ السيارة المحملة بصهريج نقل غاز البوتاجاز السائل، والتي انقلبت على الطريق الدولي الساحلي أمام قرية العاقولة بمنطقة بر بحري بمركز بلطيم، أثناء قدومها من الإسكندرية إلى مصنع تعبئة الغاز المنزلي ببلطيم.

وزار محافظ كفرالشيخ موقع انقلاب الشاحنة، يرافقه اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، والمحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، واللواء ياسر الحاج علي، مدير إدارة الأمن الوطني، واللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد رضاعبدالحميد، مدير إدارة الحماية المدنية، ومحمد محجوب، رئيس مدينة برج البرلس، واللواء علي الكفراوي، مساعد مدير أمن كفرالشيخ لفرقة الحامول، والدكتور أحمد الجنزوري، رئيس مرفق الإسعاف، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفر الشيخ، إنه فور إبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، بانقلاب شاحنة نقل غاز البوتاجاز رقم 7013 كفرالشيخ تحمل خزان غاز رقم 50293 كفرالشيخ، محملة بمواد ملتهبة (غاز البوتاجاز) قادمة من الإسكندرية إلى مصنع تعبئة الغاز بمدينة بلطيم بمنطقة بر بحري بالبرلس، كلف بتأمين حركة المركبات على الطريق الدولي الساحلي وتأمين شاحنة الغاز، حفاظا على أرواح المواطنين.

وهرعت سيارات الحماية المدنية، والنجدة، والإسعاف، والمرور، إلى مكان انقلاب الشاحنة، وتم التواصل مع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والتنسيق الكامل، لاستعادة واستعدال الصهريج المنقلب، من خلال الدفع بـ3 أوناش من خلال القوات المسلحة قدرة 80، 110، 140 طنا، وإحضار صهريج احتياطي لتفريغ شحنة الغاز إليه من الصهريج المنقلب، لسهولة التحكم فيه وسرعة استعداله واستعادته مرة أخرى إلى رأس الشاحنة المخصصة له، من خلال إحدى الشركات المتخصصة.

وأكد محافظ كفر الشيخ أنه لا توجد إصابات نتيجة انقلاب الشاحنة المحملة بأطنان غاز البوتاجاز، ولم تتأثر الحركة المرورية على الطريق الدولي الساحلي في الاتجاهين "دمياط - الإسكندرية"، وحُرر محضر بالواقعة وتباشر نيابة بلطيم العامة الإجراءات.