حل المطرب الشعبي حكيم، ضيفًا على الفنانة لطيفة في برنامج "حكايات لطيفة" المذاع عبر فضائية "DMC"، حيث استهلها بأداء أغنيته الشهيرة "الحق عليه"، والتي لاقت إعجاب وتصفيق لطيفة، حيث قالت: "الله عليك يا ابن العمدة.. أحلى صعيدي في الدنيا كلها".

وقال حكيم، إنه يعشق تونس وجمهورها وشعبها الطيب، كما أنه يفضل زيارتها باستمرار، فيما أوضحت لطيفة، أن الشعب التونسي يعشق حكيم: "بيموتوا عليك"، على حد وصفها.

وأضاف الفنان الشعبي، أنه عاش طفولته بالكامل في صعيد مصر خاصة بمحافظة المنيا، حتى بلغ عمره 29 عامًا، بعد ذلك انتقل إلى القاهرة، موضحًا أن هناك تشابها كبيرا بين الصعيد ودول شمال أفريقيا، من ضمنها "تونس"، سواء في اللغة أو العادات والتقاليد.

واستطرد: "أنا لحد الآن مرتبط بأهل الصعيد، وبكون محافظ جدًا في الأغاني الخاصة بي على إحياء الفرحة على وجوه الناس".

فيما ردت لطيفة: "أنا فعلا بحب أسمعك، بفرح أوي، احنا محتاجين ده جدًا، بحس إن الشعب المصري فرحان وأنا بسمعك"، فمازحها حكيم: " الناس أول ما بتشوفني بتبتسم".