تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الكمائن الأمنية بشرم الشيخ وطور سيناء والطريق بينهما.

ووزع المحافظ كعك العيد على أفراد التأمين وهنأهم بعيد الفطر المبارك وحثهم على اليقظة والحماس في خدمة الوطن.

كما شدد المحافظ على حسن التعامل مع الوفود، التي من المتوقع زيارتها لشرم الشيخ والأماكن السياحية خلال إجازه عيد الفطر المبارك وتيسير إجراءات التفتيش وعدم تكدس الأتوبيسات وتقليل الزمن.

كما تفقد المحافظ استعدادات مدينة طور سيناء لأداء صلاة العيد بإستاد طور سيناء بحضور أحمد عبدالعظيم، رئيس مدينة طور سيناء، والشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء ومحمد فتحي مدير عام الشباب والرياضة والنائب غريب حسان، عضو مجلس النواب عن طور سيناء.

وأكد المحافظ حضور مشايخ وعواقل جنوب سيناء صلاة العيد واللقاء بمكتب المحافظ عقب صلاة العيد لتهنئتهم.

كما شدد على نشر على مظاهر البهجة وفرحة للأطفال، حيث ستقوم المحافظة بتوزيع 1000 كيس به لعب أطفال وحلويات بمساجد طور سيناء وشرم الشيخ، لإسعادهم وتشجيعهم على أداء صلاة العيد مع ذويهم.