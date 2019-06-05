وصل اللواء أركان حرب علي عادل عشماوي، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، مساء الثلاثاء، إلى مكان حادث انقلاب سيارة مُحملة بتنك يحمل 50 طن غاز سائل تابع لشركة "إنتر لاين"، قادمة من الإسكندرية إلى مصنغ تعبئة الغاز بمدينة بلطيم في محافظة كفر الشيخ، على الطريق الدولي الساحلي، أمام قرى بر بحري.

ورافق قائد المنطقة الشمالية، عدد من القيادات العسكرية، للاطمئنان على سير رفع السيارة، ويجري الآن تفريغ السيارة في تنكات أرسلتها وزارة البترول بدقة شديدة عن طريق فريق فني متخصص وأوناش متعددة حتى لا يحدث انفجار يؤدي إلى وقوع خسائر.

وأكد مصدر مسؤول في كفر الشيخ، لـ"الوطن"، أنه يُجري حاليا التعامل مع "الغاز السائل"، لتفريغه بأمان قبل تسربه من التنك المقلوب، مؤكدا أن معدات المنطقة الشمالية العسكرية ووزارة البترول ستبدأ في رفع سيارة مُحملة بتنك يحمل 50 طن غاز سائل عقب الانتهاء من التفريغ.

ووصل عدد من الأوناش إلى مكان انقلاب السيارة، فضلا عن تزويد الإنارة لسرعة رفع السيارة، كما تم الدفع بعدد من معدات محافظة كفر الشيخ، كما تواجدت قيادات كفر الشيخ على رأسها المحافظ اللواء إسماعيل عبدالحميد طه، ومدير الأمن والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد.

وحركت وزارة البترول تنكا، لتفريغ حمولة التنك المنقلب، فضلا عن وصول أوناش لرفعه، مشيرا إلى تحرك فرق مرورية لتسيير حركة الطريق الدولي، كما حركت المنطقه الشمالية العسكرية، ونشا بحمولة 110 أطنان وآخر بحمولة 80 طنا وآخر بحمولة 40 طنا، إلى موقع انقلاب سيارة مُحملة بتنك غاز سائل.

وأكد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، التواصل مع وزارة البترول، التي حركت تنكا آخر، لتفريغ السيارة المقلوبة من حمولة الغاز، فيما حركت الشركة التي تتبعها السيارة تنكا آخر.

وانقلبت سيارة مُحملة بتنك جاز سائل تابع لشركة "إنتر لاين"، قادمة من الإسكندرية إلى مصنغ تعبئة الغاز بمدينة بلطيم في محافظة كفر الشيخ، على الطريق الدولي الساحلي أمام قرى بر بحري.

وذكر مصدر مسؤول أن السيارة كانت في طريقها من الإسكندرية إلى مصنع تعبئة الغاز ببلطيم وانقلبت، وتم الدفع بعدد من الأوناش وتنك احتياطى، لتفريغ حمولة التنك المنقلب.