تضمَّنت الحلقة الـ30 من مسلسل زي الشمس ثبوت براءة "الدكتور جمال"، جمال سليمان، واتهام زوجته "شهيرة"، في قتل "فريدة" ريهام عبدالغفور.

وتبين في أحد المشاهد أن "عمر" أحمد السعدني، أثناء مشادة بينه وبين "فريدة" أطاح بها فاصطدمت في جذع شجرة ونزفت دماء من رأسها وبعدها جاءت زوجة الدكتور جمال لتنتقم منها بعد أن اكتشفت العلاقة بينها وبين زوجها فبدلا من أن تنقذها ألقت بها في النيل.

وفي أحد المشاهد ظهرت "نور" دينا الشربيني، مع "مصطفى" الذي يحبها "أحمد داوود" في أحد الكافيهات بعد القبض على القاتل الحقيقي لفريدة.