قال مصدر مسؤول بمحافظة كفر الشيخ، إن الأوناش الـ3 تمكنت من رفع سيارة الغاز والتى تحمل 50 طن غاز سائل تابع لشركة "إنتر لاين"، قادمة من الإسكندرية إلى مصنع تعبئة الغاز بمدينة بلطيم في محافظة كفر الشيخ، والتى انقلبت على الطريق الدولي الساحلي، أمام قرى بر بحري.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أنه تم تفريغ عدداً من أطنان الغاز وتمكنت الأوناش من رفع السيارة مًحملة بباقى الكمية فى تنكات أرسلتها وزارة البترول بدقة شديدة حتى لا يحدث إنفجار يؤدى الى وقوع خسائر، حيث يُجرى سحب كمية من التنك حتى يتم إرجاعه لسحب الغاز بحذر حتى لا ينفجر، مشيراً الى ان عملية تفريغ الغاز ليست بالسهلة.

ويتواجد حتى الآن الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، ليلة عيد الفطر المبارك على رأس فريق عملية رفع شاحنة الغاز بالبرلس فى موقع حادث انقلاب الشاحنة يرافقه اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، والمحاسب محمد ابوغنيمة، السكرتير العام المساعد، واللواء ياسر الحاج على مدير ادارة الأمن الوطنى، واللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد رضاعبدالحميد، مدير إدارة الحماية المدنية، والدكتور محمد اسماعيل عضو مجلس النواب، ومحمد محجوب، رئيس مدينة برج البرلس، واللواء على الكفراوى، مساعد مدير أمن كفرالشيخ لفرقة الحامول، والدكتور أحمد الجنزورى، رئيس مرفق الإسعاف، وعدد من القيادات التنفيذية.

وجرى عملية تربيط التنك المُنقلب بـ"الوايرات"حتى يتسنى للأوناش رفعه وتفريغ باقى حمولته بحذر حتى لا ينفجر ويؤدى لحدوث خسائر، وتم افنتهاء من تفريغ قرابة ثلثه ويجرى تربيطه لرفعه تمهيداً لتفريغ باقى حملوته قبل رفععه من على الطريق.

ووصلت عدد من الأوناش إلى مكان انقلاب السيارة، فضلا عن تزويد الإنارة لسرعة رفع السيارة، كما تم الدفع بعدد من معدات محافظة كفر الشيخ، كما تواجدت قيادات كفر الشيخ على رأسها المحافظ اللواء إسماعيل عبدالحميد طه، ومدير الأمن والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد.

وحركت وزارة البترول تنكان، لتفريغ حمولة التنك المنقلب، فضلا عن وصول أوناش لرفعه، مشيرا إلى تحرك فرق مرورية لتسيير حركة الطريق الدولي، كما حركت المنطقه الشمالية العسكرية، ونشا بحمولة 110 أطنان وآخر بحمولة 80 طنا وآخر بحمولة 40 طنا، إلى موقع انقلاب سيارة مُحملة بتنك جاز سائل.

وأكدالدكتور محافظ كفر الشيخ، على التواصل مع وزارة البترول، التي حركت تنكا آخر، لتفريغ السيارة المقلوبة من حمولة الغاز، فيما حركت الشركة التي تتبعها السيارة تنكا آخر.

وانقلبت سيارة مُحملة بتنك جاز سائل تابع لشركة "إنتر لاين"، قادمة من الإسكندرية إلى مصنغ تعبئة الغاز بمدينة بلطيم في محافظة كفر الشيخ، على الطريق الدولي الساحلي أمام قرى بر بحري.