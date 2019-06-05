تقوم إدارة الحماية المدنية ومرفق إسعاف كفر الشيخ، بتأمين سيارة الغاز والتى تحمل 50 طن غاز سائل تابع لشركة "إنتر لاين"، قادمة من الإسكندرية إلى مصنع تعبئة الغاز بمدينة بلطيم في محافظة كفر الشيخ، والتي انقلبت على الطريق الدولي الساحلي، أمام قرى بر بحري، عقب تمكن الأوناش الـ3 تمكنت من رفعها، حتى تصل لمصنع الغاز فى بلطيم.

أكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، لـ"الوطن"، أنه لا خسائر فى الأرواح ولا الممتلكات، وأن حجم الجهد المبذول من أجل إنقاذ الأهالي والقرى كبير، موجهاً الشكر للقوات المسلحة والشرطة ووزارة البترول وقيادات شركة "إنتر لاين"، مؤكداً أن استغراق الوقت كان من أجل الحذر الشديد خوفاً من انفجار التنك، كما وجه الشكر لشركة المقاولون العرب التى أرسلت ونشين للمساهمة في رفع التنك، كما وجه الشكر لعاملى شركة بتروجاس، والأطقم التى جرى استدعاؤها من الإسكندرية ورشيد وطنطا.

وكان قد جرى تفريغ عدد من أطنان الغاز وتمكنت الأوناش من رفع السيارة مًحملة بباقى الكمية في تنكات أرسلتها وزارة البترول بدقة شديدة حتى لا يحدث انفجار يؤدى إلى وقوع خسائر، حيث يُجرى سحب كمية من التنك حتى يتم إرجاعه لسحب الغاز بحذر حتى لا ينفجر، مشيراً إلى أن عملية تفريغ الغاز ليست بالسهلة.

ويتواجد حتى الآن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، على رأس فريق عملية رفع شاحنة الغاز بالبرلس فى موقع حادث انقلاب الشاحنة يرافقه اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، والمحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، واللواء ياسر الحاج على مدير إدارة الأمن الوطنى، واللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد رضا عبدالحميد، مدير إدارة الحماية المدنية، والدكتور محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، ومحمد محجوب، رئيس مدينة برج البرلس، واللواء علي الكفراوي، مساعد مدير أمن كفرالشيخ لفرقة الحامول، والدكتور أحمد الجنزوري، رئيس مرفق الإسعاف، وعدد من القيادات التنفيذية.

وجرى عملية تربيط التنك المُنقلب بـ"الوايرات" حتى يتسنى للأوناش رفعه وتفريغ باقي حمولته بحذر حتى لا ينفجر ويؤدي لحدوث خسائر، وتم الانتهاء من تفريغ قرابة ثلثه ويجرى تربيطه لرفعه تمهيداً لتفريغ باقى حمولته قبل رفعه من على الطريق.

ووصلت عدد من الأوناش إلى مكان انقلاب السيارة، فضلا عن تزويد الإنارة لسرعة رفع السيارة، كما تم الدفع بعدد من معدات محافظة كفر الشيخ، كما تواجدت قيادات كفر الشيخ على رأسها المحافظ اللواء إسماعيل عبدالحميد طه، ومدير الأمن والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد.

وحركت وزارة البترول تنكات، لتفريغ حمولة التنك المنقلب، فضلا عن وصول أوناش لرفعه، مشيرا إلى تحرك فرق مرورية لتسيير حركة الطريق الدولي، كما حركت المنطقة الشمالية العسكرية، ونشا بحمولة 110 أطنان وآخر بحمولة 80 طنا وآخر بحمولة 40 طنا، إلى موقع انقلاب سيارة مُحملة بتنك جاز سائل.

وأكد الدكتور محافظ كفر الشيخ، على التواصل مع وزارة البترول، التي حركت تنكا آخر، لتفريغ السيارة المقلوبة من حمولة الغاز، فيما حركت الشركة التي تتبعها السيارة تنكا آخر.

وانقلبت سيارة مُحملة بتنك جاز سائل تابع لشركة "إنتر لاين"، قادمة من الإسكندرية إلى مصنغ تعبئة الغاز بمدينة بلطيم في محافظة كفر الشيخ، على الطريق الدولي الساحلي أمام قرى بر بحري.