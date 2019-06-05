محافظ كفرالشيخ: استدعينا معدات من 4 محافظات لرفع سيارة الغاز المنقلبة 

أكد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، لـ"الوطن"، أنه تم استدعاء معدات من محافظات "القاهرة، الإسكندرية، البحيرة، الغربية"، فضلاً عن معدات شركة المقاولون العرب والقوات المسلحة، ومعدات المحافظة، وشركة المقاولون العرب، وعمال شرجة بتروجاس، للمساهمة فى رفع سيارة الغاز والتى تحمل 50 طن غاز سائل تابع لشركة "إنتر لاين"، قادمة من الإسكندرية إلى مصنع تعبئة الغاز بمدينة بلطيم في محافظة كفر الشيخ، والتى انقلبت على الطريق الدولي الساحلي، أمام قرى بر بحري، حتى تمكنت الأوناش الـ3 من رفعها، حتى تصل لمصنع الغاز فى بلطيم.

أوضح المحافظ أن الهدف الأكبر كان هو خروج السيارة دون تعرضها للانفجار للحفاظ على أهالينا في قرى بر بحري وتوابعها، لذلك كان هناك حذر شديد في التعامل، بدأ بسحب عدد من أطنان الغاز لتتمكن الوناش بسهولة من إرجاع السيارة لطبيعتها وبدء سحب كمية أخرى منها ثم رفعها بالأوناش على سيارة أخرى وسحبها حتى مصنع تعبئة الغاز ببلطيم لتفريغ حمولتها كاملة، دون حدوث تسريب للغاز، مشيراً إلى أن كل الجهات المعنية في الدولة كانت على تواصل دائم لمتابعة تطورات الموقف أولاً بأول، ونجحت كل الجهود فى إنقاذ السيارة دون حدوث خسائر.

وتوجه محافظ كفر الشيخ، الذي قضى ليلة العيد واقفاً على قدميه خلال عملية التفريغ التي استغرقت نحو 10 ساعات كاملة وسط تواجد كل المسؤولين ومدير الأمن، موجهاً الشكر للقوات المسلحة والشرطة ووزارة البترول وقيادات شركة "إنتر لاين"، كما وجه الشكر لشركة المقاولون العرب التي أرسلت ونشين للمساهمة فى رفع التنك.

وكان قد جرى تفريغ عدد من أطنان الغاز وتمكنت الأوناش من رفع السيارة مًحملة بباقي الكمية في تنكات أرسلتها وزارة البترول بدقة شديدة حتى لا يحدث انفجار يؤدي إلى وقوع خسائر، حيث يُجرى سحب كمية من التنك حتى يتم إرجاعه لسحب الغاز بحذر حتى لا ينفجر، مشيراً إلى أن عملية تفريغ الغاز ليست بالسهلة.

وتواجد محافظ كفر الشيخ، على رأس فريق عملية رفع شاحنة الغاز بالبرلس فى موقع حادث انقلاب الشاحنة يرافقه اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، والمحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، واللواء ياسر الحاج على مدير إدارة الأمن الوطنى، واللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد رضا عبدالحميد، مدير إدارة الحماية المدنية، والدكتور محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، ومحمد محجوب، رئيس مدينة برج البرلس، واللواء على الكفراوى، مساعد مدير أمن كفرالشيخ لفرقة الحامول، والدكتور أحمد الجنزورى، رئيس مرفق الإسعاف، وعدد من القيادات التنفيذية.

وجرت عملية تربيط التنك المُنقلب بـ"الوايرات" حتى يتسنى للأوناش رفعه وتفريغ باقى حمولته بحذر حتى لا ينفجر ويؤدى لحدوث خسائر، وتم الانتهاء من تفريغ قرابة ثلثه ويجرى تربيطه لرفعه تمهيداً لتفريغ باقى حملوته قبل رفعه من على الطريق.

ووصلت عدد من الأوناش إلى مكان انقلاب السيارة، فضلا عن تزويد الإنارة لسرعة رفع السيارة، كما تم الدفع بعدد من معدات محافظة كفر الشيخ، كما تواجدت قيادات كفر الشيخ على رأسها المحافظ اللواء إسماعيل عبدالحميد طه، ومدير الأمن والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد.

وحركت وزارة البترول تنكات، لتفريغ حمولة التنك المنقلب، فضلا عن وصول أوناش لرفعه، مشيرا إلى تحرك فرق مرورية لتسيير حركة الطريق الدولي، كما حركت المنطقة الشمالية العسكرية، ونشا بحمولة 110 أطنان وآخر بحمولة 80 طنا وآخر بحمولة 40 طنا، إلى موقع انقلاب سيارة مُحملة بتنك جاز سائل.

وأكد الدكتور محافظ كفر الشيخ، على التواصل مع وزارة البترول، التي حركت تنكا آخر، لتفريغ السيارة المقلوبة من حمولة الغاز، فيما حركت الشركة التي تتبعها السيارة تنكا آخر.

وانقلبت سيارة مُحملة بتنك جاز سائل تابع لشركة "إنتر لاين"، قادمة من الإسكندرية إلى مصنع تعبئة الغاز بمدينة بلطيم في محافظة كفر الشيخ، على الطريق الدولي الساحلي أمام قرى بر بحري.