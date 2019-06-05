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حكيم يكشف طريقته المفضلة لـ"معاكسة البنات": "ماشية بفردة حلق واحدة"

حكيم يكشف طريقته المفضلة لـ"معاكسة البنات": "ماشية بفردة حلق واحدة"

محافظ كفرالشيخ: استدعينا معدات من 4 محافظات لرفع سيارة الغاز المنقلبة 

محافظ كفرالشيخ: استدعينا معدات من 4 محافظات لرفع سيارة الغاز المنقلبة 

اليوم.. ختام أعمال المؤتمر الرابع لكنائس أوروبا في "وادى النظرون"

باحثون يعثرون على أدلة حول حضارة أثرية قديمة

باحثون يعثرون على أدلة حول حضارة أثرية قديمة

"سكاي" أول تاكسي طائر يعمل بالهيدروجين في العالم

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تعرف على موعد صلاة عيد الفطر في محافظات مصر

تعرف على موعد صلاة عيد الفطر في محافظات مصر

حقيقة إقامة صلاة العيد في بشتيل اليوم: "هزار مراتي قلب جد"

حقيقة إقامة صلاة العيد في بشتيل اليوم: "هزار مراتي قلب جد"

"أصعب سؤال".. كحك أم كعك؟ نقاش يجتاح "تويتر" بمناسبة عيد الفطر

"أصعب سؤال".. كحك أم كعك؟ نقاش يجتاح "تويتر" بمناسبة عيد الفطر

حقيقة دفع السعودية 1.6 مليار ريال كفارة عن الشعب بسبب "هلال العيد"

حقيقة دفع السعودية 1.6 مليار ريال كفارة عن الشعب بسبب "هلال العيد"

عشان تخرج في العيد.. أماكن سينما سعر التذكرة بها أقل من 50 جنيها

عشان تخرج في العيد.. أماكن سينما سعر التذكرة بها أقل من 50 جنيها

معاقل الإجرام والمخدرات فى قبضة الأمن.. عاش رجال «أول ضوء»

معاقل الإجرام والمخدرات فى قبضة الأمن.. عاش رجال «أول ضوء»

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