وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وجاور الرئيس السيسي خلال الصلاة، عددا من الأطفال من أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة.

وحضر الصلاة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، وكبار قادة القوات المسلحة، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، وعدد من كبار المسؤولين.

وبدأت شعائر الصلاة بآيات قرآنية تلاها القارئ الشيخ خالد الجارحي وبدأ بعدها المصلون التكبير بتكبيرات العيد، فيما أمّ المصلين الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.