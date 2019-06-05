بالصور| عشرات المواطنين يؤدون صلاة عيد الفطر بمساجد غرب الإسكندرية

شهد شارع البيطاش بمنطقة العجمي غرب الإسكندرية، توافد عشرات المواطنين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، اليوم الأربعاء، وسط تعالي تكبيرات العيد عقب أذان الفجر، وقبل صلاة العيد مباشرةً.

وسادت حالة من الفرحة والسرور على المواطنين الذين حرصوا على أداء صلاة العيد بأسرهم في مسجد الحمد بشارع شهر العسل، ومسجد الغفران بشارع بيانكي، وذلك بهدف الاستمتاع بروحانيات العيد وفرحة الأطفال بأداء صلاة العيد بملابسهم الجديدة.

وحرص عدد من المواطنين على توزيع الهدايا عقب انتهاء الصلاة على الأطفال واحتفلوا بالبالونات في الهواء وسط سعادة غامرة من الأطفال والكبار.

والتقط الكثير الصور "السيلفي"، وتنزهوا في الميادين العامة، راكبين الأرجوحات.

وتناولت خطبة عيد الفطر في مسجد المدينة المنورة في ميدان شهر العسل، أهمية الأخوة وفضل الأخوات في سند بعضهم البعض، بالإضافة إلى وصية الله بالوالدين والأخوان والأخوات.