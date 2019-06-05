بالصور| آلاف المواطنين بالسويس في 63 ساحة يؤدون صلاة عيد الفطر

أدى آلاف المصلين بالسويس صلاة عيد الفطر في 63 ساحة للصلاة بأحياء السويس المختلفة وسط إقبال كبير من المواطنين على أداء صلاة العيد من مختلف الأعمار.

وأدى محافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر، ومدير أمن السويس اللواء محمد جاد، صلاة عيد الفطر بساحة الخالدين بحي فيصل.

كما حضر الصلاة بساحة الخالدين نواب السويس بالبرلمان ورؤساء الأحياء وقيادات الشرطة والجيش بالمحافظة.

وتفقد محافظ السويس ومدير الامن الشوارع المؤدية لساحات صلاة العيد، كما استمع المحافظ للعديد من المواطنين بساحات الصلاة.

وأكد محافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر، أن جميع الساحات الخاصة بصلاة العيد كانت مجهزة وتم إعدادها لاستقبال المواطنين.

وانتشرت قوات الشرطة ومرور السويس بكثافة في جميع ميادين المحافظة وبالشوارع وأمام الساحات لتأمين صلاة العيد.