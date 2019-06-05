بالصور| الرئيس السيسي يتوسط أبناء شهداء الجيش والشرطة في صلاة العيد

احتل أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة الصف الأول لصلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وجلس أبناء الشهداء في الصف الأول مجاورين الرئيس السيسي وانتشر عدد منهم بين الوزراء والمسؤولين.

وفور انتهاء الصلاة دعى الرئيس السيسي أبناء الشهداء للجلوس بجواره وسلم عليهم وتوسطهم أثناء الاستماع للخطبة.

وحضر الصلاة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وكبار قادة القوات المسلحة، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، وعدد من كبار المسؤولين.

وبدأت شعائر الصلاة بآيات قرآنية تلاها القارئ الشيخ خالد الجارحي وبدأ بعدها المصلون التكبير بتكبيرات العيد، ويلقي خطبة العيد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والذي أم المصلين في صلاة العيد.