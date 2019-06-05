لقيت طفلة رضيعة تبلغ من العمر 3 أشهر مصرعها، كما أصيب 21 آخرين في انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "سوهاج – البحر الأحمر" بالكيلو 30 دائرة مركز أخميم.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا بالحادث وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة، وتبين من الفحص أنه أثناء سير السيارة رقم 7965 ص ا ج ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي عند نقطة الكيلو 30 على طريق، انفجر الإطار الخلفى الأيسر للسيارة، مما نتج عنه انقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث مصرع طفلة وإصابة 21 من مستقلى السيارة، وتبين أن المتوفية والمصابين جميعهم من عائلة واحدة، وأن السيارة كانت قادمة من القاهرة في طريقها إلى قرية أبومناع بمركز دشنا محافظة قنا، لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك.

تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، وأخطرت النيابة العامة.