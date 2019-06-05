أدى الآلاف صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد النصر الكبير بالمنصورة، بمحافظة الدقهلية، اليوم، وامتلأت الساحات حول المسجد وشارع الجيش بالمصلين.

جاء ذلك بحضور المهندس مختار الخولي السكرتير العام لمحافظة الدقهلية بالإنابة عن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، واللواء زكي صلاح مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا، واللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، والشيخ طه زياده وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، والمحاسب سعد الفرماوي السكرتير العام المساعد.

وأكد الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، في خطبة العيد، على فضل المحبة والتآخي والتوحد صفا واحدا وأن العيد يعد بشرى للصائم وأن الرسول الكريم قال "للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقى ربه فرح بصومه"، مؤكدا أن كل أمة لها يوم تعتز به ولكن أمة الإسلام خصص الله لها يوم الفطر ويوم الأضحى لتفرح الأمة، وتسود فيهما البهجة والفرح والسرور.

وقال وكيل وزارة الأوقاف إن أول بيان للرسول حينما دخل المدينة بعد الهجرة طالب خلاله أهل المدينة بأن يفشوا السلام ويطعموا الطعام ويصلوا الأرحام، ودعا زياده بأن ينعم الله على مصر وأهلها بالأمن والأمان وأن يحفظ أبناء القوات المسلحة والشرطة.

وعقب صلاة العيد نقل السكرتير العام للمحافظة إلى مواطني الدقهلية خالص تهاني محافظ الدقهلية بالعيد معبرا لهم عن حب وتقدير المحافظ لشعب الدقهلية.

شارك في أداء الصلاة عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب ورئيس حي شرق المنصورة ولفيف من قيادات الأزهر والأوقاف وجموع المواطنين من أبناء الدقهلية.