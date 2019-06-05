أبدى محمد زيدان سعادته بسبب حضوره احتفالية عيد الفطر المبارك مع أسر الشهداء بمركز المنارة بحضور الرئيس السيسي.

وحكى زيدان كواليس تلقيه دعوة المشاركة في الاحتفال، حيث أكد أنه كان يؤدي فريضة العمرة وتلقى اتصالًا من وزارة الشباب والرياضة للمشاركة في الاحتفال، مضيفًا: "الخير بيجيب خير ومكان جميل بيجي لي فيه خبر أحلى والخبر جالي وانا في مكان حلو وانا واقف عند ربنا".

وشارك في الاحتفال عدد من نجوم الفن والرياضة منهم الفنان محمد هنيدي وكريم عبدالعزيز وأحمد فهمي وعلي ربيع وأكرم حسني وتامر حسني وأحمد حسن ومحمد زيدان.

ودخل الرئيس عبدالفتاح السيسي الساحة المخصصة للاحتفال بالعيد بمركز المنارة للاحتفال مع أسر وأبناء شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة.

ووجه الرئيس السيسي التحية لأسر الشهداء قائلًا: "السلام عليكم وكل عام وأنتم طيبون جميعًا وأهلا وسهلا بكم".

وجلس الرئيس السيسي لتناول طعام الإفطار مع أبناء وأسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة.