ضبط عاطل بحوزته حشيش وسلاح ناري في القناطر

ألقت مباحث القليوبية القبض على عاطل بحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 800 جرام وسلاح نارى تم التحفظ على المضبوطات والمتهم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم مروان الحسينى رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، بضبط المدعو "سيد.م" 40 عاما، عاطل، ومقيم شارع النادي، أبو الغيط، دائرة المركز، المطلوب التنفيذ عليه في قضية سرقة، وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع وطلقة من ذات العيار وكمية من مخدر الحشيش تزن حوالي 800 جرام ومبلغ مالي 600 جنيه، بمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع والمبلغ المالي حصيلة تجارته، وجارٍ تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.