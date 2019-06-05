شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، أبناء الشهداء الاحتفال بعيد الفطر المبارك، بمركز المنارة بالتجمع الخامس.

وغادر الآن الرئيس السيسي مقر الاحتفالية، على أن يستكمل الأطفال أبناء الشهداء الاحتفالية بمركز المنارة.