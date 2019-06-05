زار اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، صباح اليوم، مستشفى الغردقة العام، وذلك للاطمئنان على المرضى وتقديم التهنئة لهم ومشاركتهم عيد الفطر المبارك مقدما لهم بعض الهدايا العينية للمرضي، متمنياً لهم الشفاء العاجل.

واستمع المحافظ خلال الزيارة للمرضى واستفسر عن مدى تقديم خدمات مميزة لهم، والتأكد من مدى استعداد المستشفي وجاهزيتها لاستقبال المرضى، نظرًا للإقبال الكبير التي تشهده الغردقة خلال هذه الفترة.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام والعميد تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ والسكرتير العام المساعد واللواء علي شوكت رئيس مجلس المدينة، والدكتور تامر مرعي مدير مديرية الصحة، ولفيف من الأطباء بالمستشفى وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.