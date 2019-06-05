أعلنت هيئة السكة الحديد، التهديات والتأخيرات المتوقعة في أول أيام عيد الفطر المبارك، اليوم الأربعاء، على خطوطها، وذلك نظرا لأعمال تجديدات وتطوير وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات.

وجاءت التأخيرات والتهديات المتوقعة اليوم، كما أوضحت الهيئة في بيانها كالتالي:

أولاً: خط "القاهرة- الإسكندرية"، متوسط تأخيرات القطارات مدة 25 دقيقة.

ثانياً: خط "القاهرة- السد العالي"، متوسط تأخيرات "القاهرة- أسيوط" مدة 35 دقيقة، "أسيوط- أسوان" مدة 35 دقيقة.

ثالثاً: خط "بنها- بور سعيد"، متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة.

رابعاً: خط "طنطا- المنصورة- دمياط"، متوسط تأخيرات القطارات مدة 25 دقيقة.

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.