قدم وفد من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالفيوم، برئاسة نيافة الأنبا إبرام، مطران الفيوم، التهنئة للواء عصام سعد، محافظ الفيوم، بمناسبة عيد الفطر المبارك، في مكتبه بديوان المحافظة، اليوم.

واستقبل اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، بمكتبه، المهنئين بعيد الفطر المبارك لعام 1440 هـ، بحضور اللواء عبد القادر النوري، سكرتير عام المحافظة، والمهندس حسن موافي، السكرتير العام المساعد، وعدد من وكلاء الوزارة ورؤساء المراكز والمدن ومديري العموم.

كما زار وفد من الكنيسة الكاثوليكية بالفيوم، برئاسة الأنبا توماس عدلي، مطران الكاثوليك وممثلي الكنائس، وعدداً من أعضاء مجلس النواب، وأمناء الأحزاب، وبعضاً من الشخصيات العامة، وممثلين عن الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، ومواطني الفيوم.

فيما قدم الجميع التهنئة لمحافظ الفيوم والقيادات الأمنية والتنفيذية، الذي قال، إن الأعياد مظهر من مظاهر المحبة والوحدة بين شقي الوطن مسلميه ومسيحييه، فهما كيان واحد لا يتجزأ، كما هنأهم المحافظ بالعيد.

وأكد محافظ الفيوم، أن هذا الوطن للجميع يحييون على أرضه ويعيشون تحت سمائه، مطالباً إياهم بالعمل بروح الفريق الواحد لدفع عجلة الإنتاج والتنمية، والدعاء لمصرنا الغالية بأن يحفظها الله من كل مكروهٍ وسوء، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والسلامة والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.