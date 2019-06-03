افتتح اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، معرض الكساء المجاني الذي نظمته جمعية رسالة للأعمال الخيرية بميدان المسلة، ويضم 40 ألف قطعة ملابس رجالي، وحريمي، وأطفال، وفقا لبيان صحفي، صباح اليوم.

كما شهد حفل ختام الأنشطة الرمضانية لجمعيتي رسالة، وصلاح الدين الأيوبي لتنمية المجتمع.

بدأت الفعاليات، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم والسلام الوطني، وكلمات موجزة لمسؤولي الجمعيتين، وجرى خلالها استعراض الأعمال والمجالات الخدمية والتنموية التي تتم من خلالهما بالتنسيق مع المحافظة، وحجم المشاركة المجتمعية.

وأكد محافظ الفيوم، خلال كلمته بالحفل، على أهمية تعاون منظمات المجتمع المدني مع المؤسسات الحكومية، مشيدا بدور الجمعيتين في أنشطة التكافل الاجتماعي المختلفة، وأن الهدف الأسمى هو الارتقاء بمنظومة العمل داخل جميع القطاعات للوصول إلى المستوى المأمول لإظهار المحافظة بالمظهر الحضاري اللائق، مضيفا أن الجميع يعمل بروح الفريق الواحد.

شملت احتفالات جمعية رسالة للأعمال الخيرية، افتتاح معرض الكساء المجاني الذي يضم 40 ألف قطعة ملابس، وتسليم 60 جهاز عروسة لغير القادرات واليتيمات المقبلات على الزواج، وتكريم حفظة القرآن الكريم، بينما شمل حفل ختام الموسم لجمعية صلاح الدين الأيوبي لتنمية المجتمع تكريم العاملين بعدد من الجمعيات الشريكة لجمعية صلاح الدين الأيوبي، وتكريم الموظف المثالي والجمعية المثالية والمتطوع المثالي.

حضر الاحتفالات، إيمان أحمد زكي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، والدكتورة آمال هاشم وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور جمال العشيري رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة للأعمال الخيرية، والمستشار أحمد ماهر، أمين صندوق جمعية صلاح الدين الأيوبي لتنمية المجتمع، ومواطنين، وممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.