أصيب 4 أطفال، اليوم، إثر سقوطهم من أعلى لعب ملاهي في نادي مبارك الرياضي بالنوبارية، أثناء لهوهم احتفالا بعيد الفطر، وتم نقلهم إلى مستشفى النوبارية.

تلقى مدير أمن البحيرة اللواء مجدي القمري، بلاغا بالحادث، وانتقل ضباط قسم شرطة النوبارية، وتبين للواء محمد هندي مدير المباحث، سقوط 4 أطفال من أعلى لعب ملاهي داخل نادي مبارك بالنوبارية، وإصابة عزيزة عبد اللاه محمد، 9 سنوات، بجرح تهتكي بفروة الرأس، ومحمد خالد أحمد، 6 سنوات، بجرح بالجانب الأيسر من الوجه، ومالك عبد الحميد جلال، 15سنة، بجرح بفروة الرأس، ومحمد جمعه عبد القادر، 7سنة، بجرح قطعي بفروة الرأس.وتم نقلهم للمستشفى للعلاج، وحرر المحضر اللازم.