أصيب طفل بنزيف في المخ، وكدمات متفرقة بالجسم، بعد أن صدمته سيارة على طريق أمليط بمركز إيتاي البارود في البحيرة، حيث جرى نقله للمستشفى المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة إيتاي البارود، بوقوع حادث عبور مشاة، وتبين وقوع الحادث على طريق "أمليط - إيتاي البارود"، وأسفر عن إصابة الطفل "يوسف حمادة" 10 سنوات، باشتباه ما بعد الارتجاج، اشتباه نزيف بالمخ، وكدمات متفرقة بالجسم.

جرى نقل الطفل للمستشفى المركزي بإيتاي البارود، وعمل الأشعة اللازمة له ووضعه تحت الملاحظة، وحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.