أدان اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط الحادث الارهابي الذي استهدف كمينا للشرطة على الطريق الدائري بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء، اليوم، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة بعض من رجال الداخلية.

ونعى محافظ أسيوط، في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة، ببالغ الحزن والأسى وزير الداخلية وهيئة الشرطة في الشهداء الذين سقطوا ضحية الحادث الإرهابي داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم الصبر الجميل متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين في هذا الحادث الأليم.

وأكد المحافظ أن العمليات الإرهابية لن تزيد الشعب المصرى إلا تماسكًا وقوة لمواجهة الارهاب الأسود واقتلاع جذوره، منوها بقوة وإرادة وعزيمة الشعب المصري.