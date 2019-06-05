سيول تخصص 8 ملايين دولار مساعدات لـ بيونج يانج

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم أنّها خصصت 8 ملايين دولار (7.1 مليون يورو) من المساعدات الإنسانية لكوريا الشمالية، في وقت باتت فيه المفاوضات بشأن الترسانة النووية لـ"بيونج يانج"، والعلاقات بين الكوريتين في حالة من الجمود، وتعتبر هذه أول مساعدة من هذا النوع تقدّمها سيول إلى بيونج يانج منذ العام 2015، تزامنا مع تسجيل الشمال أسوأ موسم حصاد منذ عقود، حسب الأمم المتحدة.

ويسعى رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إلى إعادة التواصل الدبلوماسي بين بيونج يانج وواشنطن، منذ إخفاق قمة هانوي فيفبرير بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، وقطع الشمال منذ ذلك الوقت الجانب الأكبر من اتصالاته مع سيول وواشنطن.

وأعلن وزير الوحدة في كوريا الجنوبية كيم يون-تشول، الذي يدير العلاقات بين الكوريتين، أنّ حكومة بلاده خصصت المساعدات بسبب "تدهور الوضع الغذائي" في الشمال.

وتعطي سيول 4.5 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لمكافحة سوء الغذاء، و3.5 مليون دولار لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) "تخصص لمساعدة الأطفال والحوامل"، وأشارت تقديرات حديثة للأمم المتحدة إلى أنّ اكثر من 10 ملايين كوري جنوبي (40% من السكان) يعانون نقصا حادا في الأغذية، وهي نسبة مستقرة مقارنة بالأعوام الأخيرة.