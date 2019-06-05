"والشرف ده لأي حد إنه مصري دي مش مبالغة" تلك كانت الجملة التي شارك بها، يوسف فرج، نجم "ذا فويس كيدز"، خلال أغنية "لو هلف الدنيا ديا"، المقدمة للفنان تامر حسني مع عدد من أطفال برنامج ذا فويس كيدز، ضمن احتفالية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأبناء الشهداء بعيد الفطر.

وعن كواليس مشاركة "يوسف"، قال والده "فرج" إن مدير أعمال مكتب الفنا تامر حسني اتصل به قبل أسبوعان من أجل المشاركة في احتفالية عيد الفطر مع فريق أطفال الموسم الأول والثاني من برنامج ذا فويس كيدز، مضيفا أن كل طفل ذهب لتسجيل المقطع الخاص به بأغنية "لو هلف الدنيا ديا" المشاركة في الاحتفالية.

وأوضح والد "يوسف"، لـ"الوطن" أن بعد تسجيل الأغنية قاموا بالبروفات على مدار ثلاثة أيام بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، وذلك خلال شهر رمضان، لافتا إلى أن التدريب كان يبدأ عقب الإفطار لوقت متأخر للتأكد من جميع الأمور الخاصة في وقت العرض أمام الرئيس، وقبل يوم العرض تجمع الفريق منذ الساعة الثالثة فجرا حتى ظهورهم على المسرح، وعقب الانتهاء من الفقرة الغنائية، ذهب "يوسف" مع أصدقائه لمقر إقامتهم بأحد الفنادق، ليبدأ العيد بالنسبة لهم.

ولفت فرج، إلى أن نجله اعتاد على الغناء أمام الرئيس نظرا لأنه غنى من قبل المرة الأولى كانت منذ عامان باحتفالات الشرطة مع مجموعة، والثانية كانت العام الماضي خلال احتفالات عيد الشرطة الـ 67، بعدما تواصل معه مدير مكتب وزير الداخلية للعلاقات العامة، مروان عادل.

وقدم يوسف فرج، باحتفالية عيد الشرطة الـ67، أغنية "عيون صحيالك"، كلمات تامر حسين، ألحان الفنان عمرو مصطفى، توزيع أمين نبيل، بمشاركة أطفال الكورال والبالية بمركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية، كما حصل "الطفل الموهوب" في نفس الاحتفالية على درع هيئة الشرطة.

</iframe</p> <p>وشهد مركز المنارة للمؤتمرات احتفال الرئيس عبدالفتاح السيسي بعيد الفطر المبارك مع أسر وأبناء الشهداء ومصابي العمليات، بعد أن أدى صلاة العيد في مسجد المشير طنطاوي، كان المركز مجهزا بهدايا "ألعاب" لأبناء الشهداء وبعض الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، وجلس الرئيس السيسي لتناول طعام الإفطار مع أبناء وأسر الشهداء.</p></p> </div> <div class="tags-area"> <span class="cic-ta"><i></i></span> <ul class="ul-tags-gt"> <li class="tags-li"> <a href="https://www.elwatannews.com/search/news/عيد الفطر" target="_blank">عيد الفطر</a> </li> <li class="tags-li"> <a href="https://www.elwatannews.com/search/news/احتفالات عيد الفطر" target="_blank">احتفالات عيد الفطر</a> </li> <li class="tags-li"> <a href="https://www.elwatannews.com/search/news/صلاة عيد الفطر" target="_blank">صلاة عيد الفطر</a> </li> <li class="tags-li"> <a href="https://www.elwatannews.com/search/news/عيد الفطر 2019" target="_blank">عيد الفطر 2019</a> </li> <li class="tags-li"> <a href="https://www.elwatannews.com/search/news/العيد" target="_blank">العيد</a> </li> <div class="clear"></div> </ul> <div class="clear"></div> </div> <!-- <iframe src="http://www1.elwatannews.com/facebook_replay/facebook_replay.html" height="90" width="648" style="padding: 0; margin: 0;margin-top: 24px;" frameBorder="0" scrolling="no" > -->