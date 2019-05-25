قالت الفنانة ريم البارودي، إن الفنان تامر حسني نجم الجيل، مشيرةً إلى أنه نجح في الغناء والتمثيل.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية فجر السعيد مقدمة برنامج "غبقة سكوب"، الذي تقدمه الإعلامية فجر السعيد عبر شاشة "سكوب" الكويتية، خلال حديثها عن "تامر"، وقالت ساخرة من طليقها المطرب أحمد سعد: "يتنافسوا على ايه؟ ايه اللي جاب القلعة جنب البحر".

وتابعت: "القلعة تامر حسني لأنه أكبر، ولو أحمد سعد مكاني هيقول كده، لأن تامر مخلص وبيمنع نفسه من الأكل وبيشتغل على نفسه".

وفي ختام الحلقة، قالت "ريم"، إنها ستتزوج إذا تقدم لها "ابن الحلال"، مشيرةً إلى أنها أغلقت صفحة أحمد سعد.