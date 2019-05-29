يشهد الحفل الأول للنجم تامر حسني على مسرح أوبرا دبي بالإمارات العربية المتحدة العديد من التجهيزات والمفاجآت الخاصة التي يتم التكتم عليها من حيث احتمال ظهور بعض ضيوف الشرف خلال تقديم أغانيه.

يقام الحفل ثاني أيام عيد الفطر يوم 6 يونيو المقبل وهو ضمن فعاليات احتفالات دبي بعيد الفطر المبارك وتسع أوبرا دبي لـ1700 مقعد.

يذكر أن تامر أحيا مؤخرا عددا من الحفلات الغنائية الناجحة في مصر والسعودية، التي شهدت حضورًا جماهيريًا كبيرًا من محبيه، قدم فيها باقة غنائية من ألبوم "عيش بشوقك"، ومنها "كفاياك أعذار، ناسيني ليه، 100 وش".