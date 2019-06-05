"رأس البر" تستقبل زوارها في أول أيام عيد الفطر

استقبلت شواطئ مدينة رأس البر في محافظة دمياط، روادها وسط استعدادات مكثفة للوحدة المحلية لمدينة راس البر برئاسة اللواء عماد حمدي.

وتم الدفع بـ 110 رجال إنقاذ و6 لنش سريع، وموتوسيكلين مائيين، و5 سيارات إسعاف و5 خيم لتجميع الأطفال التائهين موزعة بطول الشاطئ لتوفير أفضل الخدمات المواطنين ورواد الشاطئ.