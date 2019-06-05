قال شعبان عبدالجواد، المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، إن الادارة تدرس ملفات مزاد صالة "كريستيز"، التي تعرض رأس تمثال من الحجر منسوب إلى الملك توت عنخ آمون للبيع بالمزاد العلني بالعاصمة البريطانية لندن في 4 يوليو المقبل، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الخارجية لمخاطبة الصالة بخصوص القطعة المعروضة والوقوف على حقيقة المستندات التى تملكها حيال تلك القطعة.

وأكد عبد الجواد، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن هذه القطعة ليست من مفقودات متاحف أو مخازن وزارة الآثار، وأن الإدارة تتابع جميع صالات العرض بالمزادات العالمية.

وأوضح أنه إذا ثبت خروج أي قطعة أثرية بشكل غير شرعي يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع الإنتربول الدولي، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية من أجل استردادها، مشددا على أن وزارة الآثار لا تتهاون أو تسمح لأحد أن يبيع أي أثر مصري على الإطلاق.